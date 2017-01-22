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Минздрав РФ разрабатывает систему электронных медицинских карт, которая может быть внедрена уже с 2019 года
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Минздрав РФ разрабатывает систему электронных медицинских карт, которая может быть внедрена уже с 2019 годаМинздрав РФ разрабатывает систему электронных…
Минздрав РФ разрабатывает систему электронных медицинских карт, которая может быть внедрена уже с 2019 годаМинздрав РФ разрабатывает систему электронных…
Минздрав РФ разрабатывает систему электронных медицинских карт, которая может быть внедрена уже с 2019 годаМинздрав РФ разрабатывает систему электронных…
Минздрав РФ разрабатывает систему электронных медицинских карт, которая может быть внедрена уже с 2019 годаМинздрав РФ разрабатывает систему электронных…
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Мнения читателей
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