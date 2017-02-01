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В Индии из лба женщины достали живое насекомое

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Сирийские беженцы не готовы принять европейские ценности

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Федеральная антимонопольная служба России 21 февраля составит протокол против американской Google и озвучит сумму штрафа

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Общество
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Сурок Фил предсказал еще шесть недель зимы в США

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В мире
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В Индии из лба женщины достали живое насекомое

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Станет ли Индия локомотивом роста мировой экономики?

 

Индия в последние годы является "любимицей" экспертов и экономистов, многие из которых прогнозируют, что…

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Основатель Uber покинул экономический совет при Д.Трампе

 

Основатель интернет-сервиса по вызову такси Uber Трэвис Каланик покинул экономический совет при президенте США.…

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Традиционный забег по лестнице Empire State Building прошел в Нью-Йорке

 

В Нью-Йорке прошел традиционный забег по лестнице небоскреба Empire State Building. В 40-м марафоне…

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Италия и Ливия продолжат бороться с нелегальной миграцией

 

Премьер-министры Италии и Ливии подписали меморандум о противодействии нелегальной миграции и торговли людьми. Итальянские…

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В Пакистане набирают популярность гонки на быках

 

Соревнования проходят поздней осенью или зимой, когда урожай собран и поля превращаются в ристалища.…

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«Платон» подорожал не в последний раз

 

Тариф в системе «Платон» повышается в два раза с 15 апреля. Теперь перевозчики будут…

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Нападение у Лувра совершил выходец из Египта

 

Мужчина, совершивший нападение на военный патруль у парижского Лувра, является выходцем из Египта, передаёт…

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Бизнес
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Компьютеры

В Индии из лба женщины достали живое насекомое

В городе Ченнаи южного индийского…
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В Индии из лба женщины достали живое насекомое

В городе Ченнаи южного индийского…
Культура

В Индии из лба женщины достали живое насекомое

В городе Ченнаи южного индийского…
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В Индии из лба женщины достали живое насекомое

В городе Ченнаи южного индийского…

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Примечательно, что премия Мазурову была вручена за 2 дня до юбилея компании. Но, мне кажется, он ее…

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Bremol

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