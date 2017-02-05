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Дональд Трамп намерен преподнести подарок семье наследника британского престола герцога Кембриджского Уильяма

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В Китае 14-летнюю девушку выбросило из аттракциона на полном ходу

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NASA представила космомобиль

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Общество
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Самолет Qatar Airways совершит самый длительный в мире рейс

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В мире
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В Китае 14-летнюю девушку выбросило из аттракциона на полном ходу

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В Ливии береговая охрана за сутки задержала 110 мигрантов

 

Ливийская береговая охрана за сутки задержала 110 человек, которые на надувных лодках пытались добраться…

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Береговая охрана Италии спасла 2 тысячи мигрантов

 

Береговая охрана Италии за двое суток спасла в Средиземном море 2 тысячи нелегальных мигрантов.…

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Легендарная группа Black Sabbath дала свой последний концерт

 

Легендарная британская хеви-метал группа Black Sabbath завершила свою музыкальную карьеру. Накануне в родном для…

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Дональд Трамп прокомментировал критику ведущего Fox News, направленную в адрес российского президента Владимира Путина

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News ответил на критику ведущего Fox News Билла О…

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Лавина накрыла деревню в Пакистане

 

В результате схода снежной лавины в горном пакистанском районе Шер Шал погибли 14 человек,…

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В Сирии к примирению присоединились 1192 населенных пункта

 

За последние сутки в Сирии к режиму прекращения боевых действий присоединились еще три населенных…

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Бельгийская компания вживила сотрудникам чипы

 

Бельгийская компания Newfusion, занимающаяся цифровым маркетингом, предложила своим сотрудникам добровольно поменять привычные офисные магнитные…

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Бизнес
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Компьютеры

Дональд Трамп намерен преподнести подарок семье наследника британского престола герцога Кембриджского Уильяма

Президент США Дональд Трамп намерен…
Здоровье

Дональд Трамп намерен преподнести подарок семье наследника британского престола герцога Кембриджского Уильяма

Президент США Дональд Трамп намерен…
Культура

Дональд Трамп намерен преподнести подарок семье наследника британского престола герцога Кембриджского Уильяма

Президент США Дональд Трамп намерен…
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Дональд Трамп намерен преподнести подарок семье наследника британского престола герцога Кембриджского Уильяма

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Смартфон Geotel A1, имеющий надежную защиту от воды и пыли с предустановленной операционной системой Android 7.0 можно…

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