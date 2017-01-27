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Колумбийские фермеры протестуют против планов правительства

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США и Южная Корея проводят зимние учения

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Тигр съел посетителя зоопарка в Китае

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Общество
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Марш в поддержку Дональда Трампа прошел в Сиднее

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В мире
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Колумбийские фермеры протестуют против планов правительства

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Молодой художник из ЮАР создаёт картины из соли

 

Идея о необычных картинах пришла в голову Перси, когда он работал в магазине -…

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Фестиваль волшебных фонарей прошел в Лондоне

 

В Лондоне прошел фестиваль «Зимние огни-2017», где зрителям представили яркие арт-инсталляции. Лондонцы и туристы…

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Николай Антошкин предполагает, что Нидерланды намеренно затягивают расследование крушения малазийского Боинга

 

Заявления прокуратуры Нидерландов о якобы недостаточных данных, предоставленных российской стороной для расследования крушения малайзийского «Боинга», являются…

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Кот-математик покорил интернет (видео)

 

В Санкт-Петербурге хвостатый обитатель котокафе раскалывает математические задачки как орехи. Зовут уникального кота Мару,…

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Полки с одеждой убили семью в Испании

 

Супружеская пара и их 12-летняя дочь погибли в собственном доме в испанском городе Аликанте…

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Способны ли рептилии к сложному поведению?

Поведение рептилий — простое или сложное? Зоологический музей им. М. В. Ломоносова приглашает на цикл научно-популярных…

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Тысяча и одна ночь с гекконами в Персии

Геккон. Зоологический музей им. М. В. Ломоносова приглашает на цикл научно-популярных лекций «Разнообразие, эволюция и поведение…

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Колумбийские фермеры протестуют против планов правительства

Более трех тысяч крестьян вышли…
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Колумбийские фермеры протестуют против планов правительства

Более трех тысяч крестьян вышли…
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Колумбийские фермеры протестуют против планов правительства

Более трех тысяч крестьян вышли…
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Колумбийские фермеры протестуют против планов правительства

Более трех тысяч крестьян вышли…

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Карина Ибрагимова

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Мария Васильева

Вчера прочитал о том, что для работников Антипинского НПЗ построили дом. Я бы тоже не отказался, если…

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