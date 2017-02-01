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Певица из Швеции Лорин открыто заявила о том, что является бисексуалкой

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Турецкие ВВС провели операцию против ТГИЛ

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Названа дата анонса модульного смартфона ALCATEL ONETOUCH

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Общество
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Масштабная антитеррористическая спецоперация прошла в Германии

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В мире
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Певица из Швеции Лорин открыто заявила о том, что является бисексуалкой

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Взрывной метод производства графена

 

Университет штата Канзас. Джастин Райт (Justin Wright), профессор Крис Соренсен с миской графена, постдок Арджун…

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SMARTprice: Xiaomi Redmi 4 Pro, Samsung Galaxy J5 Prime 2016, Lenovo Phab2, Phab2 Plus и Pro

 

В этом выпуске нашего еженедельного «гида» по ценам на мобильные новинки украинской онлайн-розницы говорим…

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Apple реализовала рекордное количество iPhone в прошлом квартале

 

Генеральный директор Apple Inc. Тим Кук на днях отчитался о результатах деятельности компании за…

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Названа дата анонса модульного смартфона ALCATEL

 

Бренд ALCATEL опубликовал тизер с датой официального анонса своих новых смартфонов. Презентация новинок состоится…

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Анонсированы смартфоны Highscreen Easy XL и Easy XL Pro

 

Компания Highscreen представила два новых смартфона с большим экраном, поддержкой 4G/LTE и ГЛОНАСС: Easy…

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Созданы устойчивые к туберкулёзу коровы

 

Угадайте, какая из этих коров генетически модифицирована? Правильный ответ — обе. Учёные из Северо-западного научно-технического…

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Nintendo: «Для Switch уже делают больше 100 игр»

Как известно, недостаточно выпустить хороший смартфон или хорошую консоль — им нужна еще и…

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Бизнес
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Другие новости
Компьютеры

Певица из Швеции Лорин открыто заявила о том, что является бисексуалкой

Всемирно известная певица из Швеции…
Здоровье

Певица из Швеции Лорин открыто заявила о том, что является бисексуалкой

Всемирно известная певица из Швеции…
Культура

Певица из Швеции Лорин открыто заявила о том, что является бисексуалкой

Всемирно известная певица из Швеции…
Наука

Певица из Швеции Лорин открыто заявила о том, что является бисексуалкой

Всемирно известная певица из Швеции…

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В горный поход его можно брать смело. Но мне, как любителю путешествий хотелось бы, чтобы в нем…

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Примечательно, что премия Мазурову была вручена за 2 дня до юбилея компании. Но, мне кажется, он ее…

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Bremol

Я подтверждаю Ваше утверждение. Я бы сделал то же самое. Смартфон бы не разочаровал.

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Hartman

Общее впечатление от смартфона Geotel A1 достаточно позитивное. Можно выразить это мне кратко: "После получения устройства был…

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