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Более половины поселка под Бишкеком, на который рухнул грузовой Boeing 747-400, повреждено

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Lenovo объявляет о начале продаж в Украине устройства 2-в-1 Lenovo Miix 510

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Чертежи флагманов Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus рассекретили их габариты

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Общество
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Ешьте острый перец и живите долго

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В мире
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Взрыв прогремел в турецком Диярбакыре

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Взрыв прогремел в турецком Диярбакыре

 

По меньшей мере один человек погиб, семеро получили ранения в результате взрыва в турецком…

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Саудовцы не уверены, что соглашение о сокращении нефтедобычи будет продлено

 

Саудовская Аравия считает, что продление соглашения по сокращению объемов нефтедобычи между ОПЕК и странами,…

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Слух: Samsung анонсирует Galaxy S8 только 15 апреля

Ранее предполагалось, что свой новый флагманский смартфон Galaxy S8 корейская Samsung представит в ходе…

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Обнаружены физиологические изменения, затрудняющие роды после 35

 

Чем больше женщин решают родить первого ребёнка в возрасте 35 и более лет, тем острее встаёт…

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Медицина—2016: скандалы, интриги, исследования

 

Медико-журналистские итоги 2016 года — кто что открыл, кого за что закрыли… Что произошло в медицинской…

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Крупнейший благотворительный фонд не может публиковаться в ведущих научных журналах

 

Фонд Билла и Мелинды Гейтс занимается поддержкой и улучшением системы здравоохранения, а также работой по борьбе с голодом…

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Фильм «Викинг»стал самым кассовым российским фильмом в 2016 году

 

Фильм режиссёра  »«, с  в главной роли, стал самым кассовым российским фильмом в 2016 году. За…

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Бизнес
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Более половины поселка под Бишкеком, на который рухнул грузовой Boeing 747-400, повреждено

Более половины поселка под Бишкеком, на который…
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Более половины поселка под Бишкеком, на который рухнул грузовой Boeing 747-400, повреждено

Более половины поселка под Бишкеком, на который…
Культура

Более половины поселка под Бишкеком, на который рухнул грузовой Boeing 747-400, повреждено

Более половины поселка под Бишкеком, на который…
Наука

Более половины поселка под Бишкеком, на который рухнул грузовой Boeing 747-400, повреждено

Более половины поселка под Бишкеком, на который…

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