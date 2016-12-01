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Краудсорсинговая компания UXcrowd начала тестировать на MacOs и Linux

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Post Brutal – игра должна выйти уже 2 декабря

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Batman: Arkham Origins – Warner Bros. занимаются разработкой следующей части

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Общество
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The Elder Scrolls 6 – Bethesda отдает предпочтение более приоритетным проектам

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В мире
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Число жертв нападения на стамбульский клуб возросло до 39

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Warhammer: Total War — 8 декабря появиться новое DLC для игры

Разработчики Warhammer Total War собираются выпустить 8 декабря крупное DLC для своего «детища». Согласно…

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Fallout Shelter – для игры вышло обновление 1.9

В сети появилось обновление 1.9, которое должно разнообразить игру Fallout Shelter. С обновлением геймерам…

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The Elder Scrolls Online – в игре намечаются бесплатные выходные

Команда The Elder Scrolls Online сообщила, что в их детище в скором времени пройдут…

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Total War: Arena – за работу над игрой возьмутся разработчики World of Tanks

В сети появилась информация, что компания Wargaming – создатели мегакультовой игры World of Tanks,…

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Battleborn – фанаты стараются спасти свою любимую игру

В сети появилась информация о том, что фанаты игры Battleborn стараются всеми силами спасти…

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Roller Coaster Tycoon: World – разработчики анонсировали игру

В сети появилась информация от Atari, в которой говориться о скором выходе игры «Roller…

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Total War: Warhammer – фракция «Бретонния» будет введена в игру

Разработчики игры  Total War: Warhammer сообщили, что собираются ввести в игру фракцию «Бретонния». Данные…

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Бизнес
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Другие новости
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Ну, Мазуров не зря старается, а ради собственной же прибыли. Какую только инновацию не придумаешь ради денежек.

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CarlosNub

поздравления с новым годом офис поздравление пожилым с новым годом смс поздравления с новым годом шефа поздравления…

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Инна Григорьева

Недавно читала, что Мазуров выделяет деньги на развитие спорта. Весьма похвально

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