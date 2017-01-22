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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал доклад спецслужб США по кибератакам пресс-релизом, преследующим политические цели
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