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Минздрав РФ разрабатывает систему электронных медицинских карт, которая может быть внедрена уже с 2019 года

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Не менее 12 человек погибли при сходе поезда с рельсов в Индии

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Brexit спровоцирует «эффект домино»

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Общество
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Французский художник построил целый город из картона

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В мире
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Не менее 12 человек погибли при сходе поезда с рельсов в Индии

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Международная коалиция уничтожила в Мосуле 90 лодок и три баржи ТГИЛ

 

Международная коалиция во главе с США уничтожила в Мосуле 90 лодок и три баржи…

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В Сирии ликвидирован тренировочный лагерь «Аль-Каиды»

 

Более 100 боевиков уничтожены в результате авиаудара ВВС США по лагерю «Аль-Каиды» в сирийской…

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Наводнение на юге Таиланда унесло жизни 80 человек

 

На юге Таиланда уже три недели не прекращаются дожди. Жертвами большой воды стали 80…

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От Apple требуют приостановить продажи iPhone

Против Apple в США был подан коллективный иск, авторы которого требуют добавить во все…

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Джеймс Кэмерон и режиссёр «Дэдпула» снимут последнего «Терминатора»

 

Джеймс Кэмерон собирается вернуть себе права на легендарную серию фантастических боевиков и впервые за…

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Белоруссия установила тарифы на услуги по транспортировке нефти по своей территории на текущий год

 

Белоруссия установила тарифы на услуги по транспортировке нефти по своей территории на текущий год,…

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Жертвами взрыва на рынке в Пакистане стали более 20 человек

 

21 человек погиб, около 50 получили различные ранения в результате взрыва на овощном рынке…

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Бизнес
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Другие новости
Компьютеры

Минздрав РФ разрабатывает систему электронных медицинских карт, которая может быть внедрена уже с 2019 года

Минздрав РФ разрабатывает систему электронных…
Здоровье

Минздрав РФ разрабатывает систему электронных медицинских карт, которая может быть внедрена уже с 2019 года

Минздрав РФ разрабатывает систему электронных…
Культура

Минздрав РФ разрабатывает систему электронных медицинских карт, которая может быть внедрена уже с 2019 года

Минздрав РФ разрабатывает систему электронных…
Наука

Минздрав РФ разрабатывает систему электронных медицинских карт, которая может быть внедрена уже с 2019 года

Минздрав РФ разрабатывает систему электронных…

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Карина Ибрагимова

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Евгения Тимченко

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Мария Васильева

Вчера прочитал о том, что для работников Антипинского НПЗ построили дом. Я бы тоже не отказался, если…

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