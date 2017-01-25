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Американские физики запатентовали технологию массового производства графена

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«Чудесные круги» в пустыне Намиб можно смоделировать

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Samsung Gear S3 Classic получили поддержку LTE

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Общество
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Ксения Бородина порадовала поклонников своими детскими снимками

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В мире
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Новый случай заражения человека птичьим гриппом зарегистрирован в КНР

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Интервью с экспертом по Китаю. Хронический экономический кризис в Китае

 

В годы бума аналитики просто должны были догадаться, на сколько процентов вырастет экономика Китая…

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Ricoh анонсировала зеркальную камеру Pentax KP

Компания Ricoh представила новую зеркальную камеру под названием Pentax KP, которая предназначена для использования…

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Поджелудочные железы мышей вырастили внутри крыс

 

Справа налево: мышь, крыса и крыса, которой были введены плюрипотентные клетки мыши. Учёным удалось получить…

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Чище не будет?

 

Лекция А. Водовозова о чистке организма. Чистка организма — священная корова многих альтернативно-медицинских учений и течений. Чуть…

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Новый случай заражения человека птичьим гриппом зарегистрирован в КНР

 

В Китае зафиксирован новый случай заражения птичьим гриппом. Уже 17-й в этом году. На…

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Dell представила 55- и 85-дюймовые «интерактивные» 4К-мониторы

Dell выпустила два новых монитора, которые будут использоваться в областях образования и бизнеса. Их…

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Первые шаги президента Трампа, или Ликвидация наследия Обамы

 

Едва только Трамп успел добраться до Овального кабинета Белого дома и сесть за легендарный…

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Бизнес
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Компьютеры

Американские физики запатентовали технологию массового производства графена

Физики Университета штата Канзас создали…
Здоровье

Американские физики запатентовали технологию массового производства графена

Физики Университета штата Канзас создали…
Культура

Американские физики запатентовали технологию массового производства графена

Физики Университета штата Канзас создали…
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Американские физики запатентовали технологию массового производства графена

Физики Университета штата Канзас создали…

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Награда - это здорово, особенно, когда заслуженная. Оказывается, предприятие является одним из двух, которые добились такой глубины…

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Genia

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Мария Васильева

Вчера прочитал о том, что для работников Антипинского НПЗ построили дом. Я бы тоже не отказался, если…

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