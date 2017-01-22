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Сирия утвердила программу по восстановлению Алеппо

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Звезда российского шансона Елена Ваенга экстренно госпитализирована

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал доклад спецслужб США по кибератакам пресс-релизом, преследующим политические цели

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Общество
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Нефть-2016: игры ОПЕК и задел на будущее

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Сирия утвердила программу по восстановлению Алеппо

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Наше место в галактике

 

«Наше место в галактике» — лекция в Санкт-Петербурге. Из чего состоит наша солнечная система, что находится за…

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Девять полицейских погибли при атаке на блокпост в Египте

 

В египетском городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова боевики атаковали блокпост полиции. Как сообщили…

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Начался новый раунд переговоров по воссоединению Кипра

 

В Швейцарии при ООН начался новый раунд переговоров по воссоединению Кипра. В нем участвуют…

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Гены могут влиять на мышечную массу организма

Ученые определили ген, который, по их мнению, может играть роль в формировании мышечной массы…

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России по-прежнему не известно об истинных доводах авторов американского доклада о хакерских атаках

 

России по-прежнему не известно об истинных доводах авторов американского доклада о хакерских атаках. «Абсолютно…

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HP анонсировала изогнутый игровой монитор OMEN X 35

Компания HP привезла на выставку CES 2017 новый монитор для геймеров-энтузиастов. Он получил название…

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Полиция Израиля установила личность террориста совершившего наезд на грузовике в Иерусалиме

 

Полиция Израиля установила личность террориста, совершившего в воскресенье наезд на грузовике в Иерусалиме на группу военнослужащих, в результате чего…

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Сирия утвердила программу по восстановлению Алеппо

Правительство Сирии утвердило программу по…
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Ну, Мазуров не зря старается, а ради собственной же прибыли. Какую только инновацию не придумаешь ради денежек.

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